その日、出版界最大のお祭りの主役は若きベストセラー作家ではなく、全国から集まった無名の書店員たちの笑顔だった。全国の書店員が最も売りたい本に贈る第２３回「本屋大賞」の受賞作発表会見が９日、東京・青山の明治記念館で行われた。２００４年にスタート。今年で２２年目を迎えた同賞は一次投票に全国４９０店の新刊書店員６９８人が参加。二次投票には３４５店、４７０人が参加し「最も売りたい本」１０冊を選んだ上