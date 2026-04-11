◆米大リーグパドレス―ロッキーズ（１０日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が１０日（同１１日）、敵地・パドレス戦に先発した。レギュラーシーズンでは、自身初のパドレス戦でペトコパークのマウンドで、元ドジャースで２４年はＷＳ胴上げ投手となったウォーカー・ビューラー投手（３１）と投げ合いとなった。初回。１番ロレアノに三塁内野安打を許したが、２番タティス