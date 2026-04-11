◆ファーム・リーグロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝がファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューした。客席には背番１８のユニホームを着用したファンの姿が目立った。球団の高卒ドラ１投手では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりに春季キャンプに参加した右腕。プロ初登板前日だった１０日は「ずっと楽しみに