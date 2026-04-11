日本テレビは、異例の展開をたどった今年度予算案の国会審議について、AIを使った分析を行いました。政治部・糸繰雄亮記者が解説します。◇◇◇衆議院では、与党の圧倒的多数を背景にスピード通過した今年度予算。野党側は、「審議時間が不十分だ」と強く反発しましたが、データを基に検証すると一概に不十分とは言えないことが明らかになりました。今回、私たちは静岡大学・狩野芳伸研究室と協力し、衆議院予算委員会における