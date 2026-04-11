俳優の新木優子さんが、俳優の中島裕翔さんと結婚したことを所属事務所の公式サイトで明らかにしました。所属事務所の文章に続く形で、直筆の署名とともに掲載しています。 【写真を見る】【 結婚 】新木優子さん俳優・中島裕翔さんとの結婚を発表「一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたい」所属事務所は「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます」と報告。一方、新木