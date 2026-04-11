世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「バイク爆発運転手は炎の中に事故多発“魔のエリア”」についてです。◇アメリカ・テキサス州。カメラが捉えた“衝撃の瞬間”突っ込んできたバイクが大爆発。猛スピードで縁石にぶつかり、その衝撃で一気に燃え上がりました。近くを歩いていた子どもたちは一目散に逃げます。バイクの運転手は、炎の中に吸い込まれていきました。絶望的な状況かと思われましたが、火につ