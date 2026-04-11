パーキンソン病を公表し、昨年12月に退院・活動再開を報告していた歌手の美川憲一さんが、4月10日、自身のインスタグラムを更新。コンサートで歌う姿を公開しました。 【写真を見る】【 美川憲一 】「トレーニングのお陰で順調にコンサートを行っているわよ〜」ステージで熱唱する画像を公開コロッケが共演美川さんはステージの上で手を振る画像を添えて「ど〜も〜美川よ〜先日の福島でのコロッケジョイントコンサー