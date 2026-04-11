稀代のワル…！？靴下を絶対に離さないシーズーさんの表情が、あまりにも「悪い顔」すぎるとSNSで話題です。投稿には4.2万いいねが寄せられ「これは相当なワルだ…」「時代劇に出てました？ｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：洗濯した靴下を『絶対に渡さない』と守る犬→表情を見てみると…人間顔負けな『大悪党の顔』】 鉄壁の守りで靴下を渡さないわんこ クルクルと表情が変わ