県内最大級の中古車の展示・販売イベントが秋田市で始まりました。秋田市の県立スケート場で始まったディーラー中古車フェア。県内の新車ディーラー19社による選りすぐりの中古車およそ400台が並びます。前回、去年9月に開催されたときは3000人あまりが来場し、およそ200台の成約があったという人気のイベントです。11日も多くの人が訪れ、お目当ての一台を探していました。会場には休憩所やキッズ