2026年4月6日、お笑いコンビ・レインボーの池田直人が自身のYouTubeチャンネルを更新。アットコスメトーキョーで春コスメを爆買いする様子を公開した。 （関連：【画像あり】美しすぎる？レインボー池田直人が爆買いした春コスメたち） 今回アップされた「【2026年】新春発売の商品をアットコスメで爆買い」は、すっぴんで訪れた池田をスタッフのなりしーさんが最短ルートでご案内。