マレーシア・アビエーション・グループ（MAG）は、2025年12月期の業績を発表した。4期連続で営業利益を計上した。売上高は145億マレーシア・リンギット、EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）は16億マレーシア・リンギットだった。純利益は1億3,700万マレーシア・リンギットとなり、前期の5,400万から2倍以上に拡大した。旅客数は1,860万人（前期比12％増）、座席利用率は81％（同1％増）となった。旅客需要が堅調に推移した