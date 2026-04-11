金鯱賞で５着に敗れたドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が、次走は新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）を目標としていることが分かった。社台グループオーナーズが１１日、ホームページで発表した。同馬はアメリカＪＣＣ・Ｇ２など、重賞で２着が４度あるが、まだ勝利がない。次走で初タイトルを狙う。前走後は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ