元モーニング娘。の譜久村聖が１１日までに自身のＳＮＳを更新し、近影を公開した。インスタグラムに「今年の春は満開の桜も夜桜も桜ロードも堪能できた！みんなは出来た？？」とつづり、自撮りショットをアップ。サングラスをかけて、ニット帽を被った、雰囲気がガラリと変わった姿を披露した。この投稿にファンからは「かわいいいいい！」「明るい髪もサングラスもニット帽も全部可愛い」「ギャルふくちゃん！」「毎回違う