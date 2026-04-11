◆ファーム・リーグロッテ―日本ハム（１１日・ロッテ浦和）ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が１１日正午に試合開始予定のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、プロデビューする。球団の高卒ドラ１投手では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりに春季キャンプに参加した右腕。春季キャンプのブルペン投球を見守ったサブロー監督に「一言で言うとバケモン。ちょ