◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１０日（日本時間１１日）、佐々木朗希投手（２４）のリリーフへの配置転換の可能性についてきっぱり否定した。朗希はオープン戦４登板で８回３分の２を投げて１７四死球と制球力に課題を残し、防御率１５・５８と安定感を欠きながら開幕ローテ入り。今季初登板だった３月３