◇MLB ドジャース - レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャースタジアム)ドジャースが2回にマックス・マンシー選手の2号ソロで先制に成功しました。初回は1番・DHの大谷翔平選手らが打席に立つも3者凡退に。2回は4番のフレディ・フリーマン選手が空振り三振に倒れますが、続くマンシー選手が4球目、高めに浮いたカットボールをジャストミート。打球はライトスタンドへ美しいアーチを描きました。序盤に幸先よく先制したドジャース。