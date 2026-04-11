２４年の桜花賞を制したステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、次走はエプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）を目標としていることが分かった。社台グループオーナーズが１１日、ホームページで発表した。同馬は３月に国枝栄厩舎が定年解散したことに伴い、宮田厩舎へ転厩した。転厩初戦の中山牝馬Ｓ・Ｇ３はクリストフ・ルメール騎手を背に７着に敗れた。前走後は放牧