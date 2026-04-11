千葉県内にある私立大学の女子更衣室に侵入し、現金などを盗んだとして大学生の男女2人が逮捕されました。警察によりますと大学生の伊藤空容疑者と井上綾乃容疑者は去年11月、千葉県内にある私立大学の女子更衣室に侵入し、この大学に通う学生3人の現金あわせておよそ1万5000円とデビットカードを盗んだ疑いがもたれています。被害に気づいた学生の1人が110番通報し事件が発覚、防犯カメラなどの捜査で2人の関与が浮上したというこ