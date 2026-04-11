脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、笑顔の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】療養中の清原翔（複数カット）2013年から、ファッション誌「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、俳優としても活動してきた清原。活動の幅を広げる中、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。手術から約2年8カ月後と