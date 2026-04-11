中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が、それぞれの所属事務所の公式サイトなどを通じ、結婚することを発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。同じ93年生まれで同学年コンビの2人は、17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。以下は発表コメント全文。▼中