シンガー・ソングライター、ティーナ・カリーナ（40）が11日までにインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。ティーナは「昨日、第二子となる男の子を出産しましたなかなか大変なお産でしたが、無事に産まれてくれてホッとしています」と第2子次男の出産を報告し、自身と次男の写真をアップした。続けて「ファンの方や、周りの方からいただいたお守りにパワーをいただきました歌手として、二人の子供の母ちゃんとしてますま