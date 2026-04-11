アメリカの映画ファンによる「2026年夏、最も期待する映画」に、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』がNo.1として選ばれた。かねて話題作ラッシュとされる今年のサマーシーズンだけに、ランキングには注目の作品がずらりと並んでいる。 この調査は2026年2月に、米Fandangoが2025年に一度でも劇場で映画を鑑賞した6,000人以上の成人を対象に実施したもの。映画館に足を運ぶ客層がどん