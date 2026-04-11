【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が2026年4月11日、それぞれの所属事務所を通じて結婚を発表。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿◆中島裕翔＆新木優子、結婚発表中島は所属事務所・STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトにて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただき