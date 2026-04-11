2年前にも企画され、準備も終わっていた4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。主催者企画として、『ピニンファリーナ』をテーマとした5台が展示されている。【画像】イタリア・カロッツェリア3部作最後を飾るのはピニンファリーナ！アバルト速度記録車などを展示全16枚具体的にはこちらの5台だ。主催者企画として、『ピニンファリーナ』をテーマとした5台が展示されている。