歴代クロスオーバーSUVを5台展示4月10〜12日、千葉市の幕張メッセで開催されている『オートモビルカウンシル2026』。三菱自動車工業（以下、三菱）は『ブランドレガシーから見る過去〜未来の三菱自動車らしさ』をテーマに、5台の懐かしいモデルを展示。【画像】三菱『パジェロ』復活へ！会場に歴代モデルを展示全18枚展示車両は、1953年に米国ウィリス・オーバーランド社との提携によりノックダウン生産された本格4WD車『J11デリ