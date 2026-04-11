きょうの県内は、朝のうちは曇りやにわか雨のところがありましたが、次第に晴れてきて過ごしやすい天気となっています。県内は湿った空気や気圧の谷の影響を受け雲が広がっています。次第に高気圧に覆われて午後は各地で日差しが届く天気となりそうです。富山市の富岩運河環水公園のソメイヨシノは葉桜に変わってきていますが、過ごしやすい天気のもと多くの観光客などが訪れていました。また、去年100年越しに県内で確認された、