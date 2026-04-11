お笑い芸人のキンタロー。（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。歌手の浜崎あゆみ（47）とのツーショットを披露した。キンタロー。は浜崎のコンサートにサプライズ出演。あゆのものまねをしている自身とあゆとのツーショットで「みなさん良くみてください浜崎あゆみ様の顔から首までが私の一面いっぱいの顔面です」とつづり、「正に私の顔のデカさがNonfiction」と自虐。「浜崎あゆみ様の28周年2026年4月8日にデビ