ロックバンド「HERE」が11日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ギターの三橋隼人が15日の公演をもって脱退することを発表した。「【Gt 三橋隼人についてHEREより大切なお知らせ】」と題して、Xを投稿。「いつもHEREを応援していただき、ありがとうございます。先日お知らせしておりました通り、三橋隼人は4月15日をもって休養期間に入る予定でした。3月公演も休演としながら様子を見てまいりましたが、その後、リハーサルに