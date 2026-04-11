「news every.」の直川貴博キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。10日のテーマは、「混雑解消に？“手ぶら観光”広がる」です。■JR各社、GWの予約状況を発表ゴールデンウィークも近づいてきていますが、JR各社がGWの予約状況を発表しました。JR6社の新幹線などの指定席は、昨年の同じ時期と比べて11％多い336万席の予約が入っているそうです。地方などの下りのピークは5月2日、大都市などへの上り