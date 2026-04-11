朝鮮労働党総書記・国務委員長の金正恩（キム・ジョンウン）氏は4月10日、平壌の朝鮮労働党中央本部で、中国共産党中央政治局委員・外交部長の王毅氏と会見しました。王外交部長は、「昨年9月、金正恩総書記が訪中し、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年の記念行事に出席された。習総書記と金総書記は歴史的な会談を行い、中朝関係に戦略的指針を示し、2国間関係に新たな局面を切り開いた」と述べました。その上で