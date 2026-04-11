三重県紀宝町にある「道の駅 ウミガメ公園」の公式X（@umigame_kouen）による、飼育員と来場者の心温まるやり取りがSNSで大きな話題を呼んでいます。注目を集めたのは、施設内に設置された「飼育員への質問や感想を書いてね！」という質問用紙への回答。ある来場者から寄せられた「カメのヒレは人でいうところの『手』ですか？『肘』ですか？それとも『肩』ですか？」という問いに対し、飼育員が返した回答に4.6万件を超える「いい