60歳を迎えると、長年の仕事を終え「これからは自分の時間を大切にしたい」と思う人も多いでしょう。その一方で、いざリタイアしてみると「何をしていいか分からない」「思ったより充実しない」と感じる人もいるようです。実際、貯金を積み上げてきたとしても、老後の豊かさは“お金の多さ”だけで決まるものではありません。今回は、金融調査のデータや実例をもとに、60代で気付く“お金以上に大切な3つのこと”をお伝えします。6