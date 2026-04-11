SNSで今、ある動物の「意外な表情」が大きな話題を呼んでいます。発信したのは、広島県にある福山市立動物園（タカオ福山動物園）の公式X（@FukuyamaZoo）。 「キリンの上目遣いはこんな感じ」という一言とともに投稿された動画に、多くの人が心を奪われています。【動画】「可愛すぎ！」キリンの上目遣い破壊力抜群！至近距離からの「上目遣い」動画に映っているのは、長い首の先にあるキリンの顔。普段は高い位置から私たちを見