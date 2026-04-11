中米「ピンポン外交」55周年記念大会が4月10日、北京の首都体育館で開催され、習近平国家主席が祝電を寄せました。記念大会は「同じ球（ボール/地球）で共に進み、調和と共生でウィンウィンを」をテーマに掲げ、500人以上の来賓が出席しました。「中米青少年スポーツ交流シリーズ活動」もこれを機に正式に幕を開けました。中央宣伝部副部長・中央広播電視総台（CMG）台長の慎海雄氏 中央宣伝部副部長で中央広播電視総台（CMG）の慎