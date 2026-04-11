ヒューストン・アストロズの今井達也投手（27）が現地時間10日、敵地でのマリナーズ戦に先発登板。5四死球、3失点と大きく乱れ、初回一死で降板した。初白星から中5日で先発登板した今井だったが、先頭打者から2者連続四球と制球定まらず、早くも投手コーチがマウンドへ。続く3番ロドリゲスの打ち取った打球が内野安打となって無死満塁とピンチを招くと、4番ネイラーへの初球で暴投を喫し、先制点を献上した。そのネイラーも