Nao Yoshiokaが、今後予定しているワールドツアーの一部として東京、大阪公演の開催を発表した。 （関連：本格ソウルシンガーが表舞台へNao Yoshiokaがお披露目ライブで“規格外の歌声”を披露） 本ツアーは、今夏リリース予定のアルバム『self』を携えて開催。USバンドとともにアルバムの世界観を体現する日本公演は、10月21日に東京 LIQUIDROOM、同月22日に大阪 Yogibo META VALLEYで行わ