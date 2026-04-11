Image: TASCAM TASCAM（タスカム）が4chポータブルレコーダーの新モデル「DR-40XP」を4月25日に発売します。ライブや映像制作など幅広く使える Image: TASCAM 前機種のDR-40Xは、ハンディサイズで4ch録音が可能なレコーダーとして、音楽、動画制作、フィールドレコーディングなどの幅広いジャンルで定番モデ