モデルでタレントのアンミカ（54）が9日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを披露し、「今季、旬のナポレオンジャケットを甘辛に全身ZARAでコーデ」と紹介した。【写真】「カーキ×ピンク可愛すぎる」「美しい！」全身ZARAで決めたアンミカの私服コーデ「カーキのナポレオンジャケットは、ピンクやイエロー、ブルーやモノトーンとも相性が良い」と解説し、カーキのフリルワンピースにモーヴピンクのシースルートップ