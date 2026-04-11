女優の永作博美が１０日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。映画で共演した当時の子役だった女優と約１２年ぶりに再会したことについて語った。２０１１年公開の映画「八日目の蝉」で、不倫相手の子どもを誘拐し、自分の娘として育てる女性を演じた永作。その“娘”を演じていたのが当時４歳だった女優の渡邉このみだった。永作は「ちょっと前かな…会ったんですよ」と２３年に１２年ぶりに再会したことを報告。「