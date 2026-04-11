ごっそりホコリがたまった除湿機、エアコンなどのフィルターを100円ショップ・ダイソーのグッズでキレイにするテクニックがインスタグラムに投稿され、動画再生5万回超えの反響があった（10日午後5時時点）。【写真一覧】「これは本当にいいかも…！」フィルターのホコリをスッキリ一掃できるダイソーの“謎スポンジ”忙しいママを甘やかす神タイパ品などをSNSで紹介している、たまさん（@tama_kurashi_）が、「楽できると噂の