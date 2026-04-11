２４年のオークスと秋華賞を制したチェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が、次走はヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）を本線とすることが分かった。サンデーサラブレッドクラブが１１日、ホームページで発表した。エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）も次走の候補に挙げられていたが、牝馬のマイルＧ１が目標となった。同馬は前走