１０日、第１回中医薬農業博覧会で、製品を手に取る人。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙4月11日】中国湖南省長沙市の湖南国際コンベンション・エキシビションセンターで10日、中国伝統医薬（中医薬）に関する第1回中医薬農業博覧会が始まった。約2万平方メートルの展示面積に12のテーマエリアを設置。国内300社余りが出展した。会期は12日まで。１０日、第１回中医薬農業博覧会の会場。（ドローンから、長沙＝新華社記