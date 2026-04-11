東京都心の気温が25℃に到達して今年初めての夏日となりました。きょうは強い日差しと南から暖かな空気が流れ込んでいる影響で、朝から気温が高くなっています。【映像】東京各地の様子東京都心は先ほど午前11時前に25℃を超えて、今年初の夏日を観測しました。ここ数年は3月中に初夏日を観測する年が増えていて、4月になるのは4年ぶりです。日中はさらに気温が上がり都心の最高気温は27℃と予想されています。そのほか、