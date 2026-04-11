俳優の中島裕翔さん（３２）は１１日、俳優の新木優子さん（３２）と結婚したことを明らかにした。中島さんの事務所が発表した。以下のコメントを出した。◇平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れ