アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの協議を前に、ホルムズ海峡はまもなく開放すると述べました。【映像】「必ず実現する」トランプ氏が“開放”を主張トランプ大統領「我々は海峡を開放する。イランの協力があってもなくてもだ。それは必ず実現する。海峡の開放はかなり早く進むと思う」トランプ大統領は10日、記者団に対して、イランとの協議でアメリカの代表団を率いるバンス副大統領には「大きな任務が任