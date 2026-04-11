夫婦漫才コンビ「宮川大助・花子」の弟子・宮川隼人（52）が11日までに自身のインスタグラムを更新。大助（76）花子（71）の長女さゆみ（48）の結婚式に参列したことを報告した。隼人は「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした、幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう」と報告。「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑」とつづり、