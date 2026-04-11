小学生になると、女の子同士のトラブルがあることも。親がどこまで口を出すか悩みますよね。今回は、さすがに黙っていられなかったお母さんのエピソードをご紹介します。どっちか選んで「娘が小学3年生だった頃、あるお友達との関係に悩んでいるようでした……。その子は家が厳しいらしく、親御さんの前ではいい子に振る舞っているそうです。だけどその反面、大人にバレないように友達の悪口を言ったりして態度も悪いみたいで。あ