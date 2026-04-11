ビーチサッカー日本女子選抜が女子アカプルコビーチサッカーカップに出場している。日本ビーチサッカー連盟(JBSF)によれば女子ビーチサッカーで日の丸を着用して臨む初の国際大会だといい、現地時間9日の初戦では4-0の快勝を飾った。日本は女子ビーチサッカーに代表チームを有していないなか、2024年に「B.S.NADESHIKO」の名称で女子選抜チームを組んで国際大会に初出場した。ただ当時は日本の国旗を着用せず、独自のエンブレ