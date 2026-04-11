星空のようなロマンを運ぶ岩手県の「IGRいわて銀河鉄道」に、新たな歴史の1ページが刻まれました。このたび、同社が所有する芥堰橋梁や旧鳥越隧道など、明治から戦後にかけて造られた11の鉄道施設が国の登録有形文化財への登録を、文化庁の文化審議会が2026年3月26日に答申しました。1891（明治24）年の日本鉄道奥州線開業時から残る精緻なレンガ造りのアーチや、戦後の輸送力増強を支えた力強い橋脚。今回は、そんな歴史的価値の