うつ病は薬で治るのかと疑問を抱く方が少なくありません。気分の落ち込みや意欲の低下が長く続くと、日常生活にも支障をきたし、放置すると再発を繰り返す可能性もあります。うつ病は脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで起こる医学的な疾患であり、適切な治療が必要です。 近年はSSRIやSNRIなどの抗うつ薬が主流となり、気分の安定や意欲の改善を目的に用いられています。薬物療法は効果が現れるまで数週間かかること